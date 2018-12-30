Galatasaraya kötü haber! Transfer iptal oldu... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a kötü haber! Transfer iptal oldu...
Devre arası transfer döneminde golcü takviyesi yapmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
30 Aralık 2018 Pazar, 19:22:04
Güncelleme: 19:22:21
Sezona Eren-Muğdat forvet rotasyonuyla başlayan Galatasaray'da golcü takviyesi için çalışmalar başladı.
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Sezonun ikinci yarısı için ileri uca Monaco'nun yıldız golcüsü Radamel Falcao'yu düşünen sarı-kırmızılılara Kolombiyalı yıldızdan kötü haber geldi.
Fatih Terim'in ısrarla istediği Falcao'nun transferinde pürüz çıktığı iddia edildi.
Golcü oyuncu için nabız yoklayan Galatasaray'da Falcao'nun transferi, oyuncunun yüksek ücret istemesi sebebiyle gerçekleşmediği öğrenildi.
Falcao'nun haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: