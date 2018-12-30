Galatasaraya kötü haber! Transfer iptal oldu... - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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Galatasaray'a kötü haber! Transfer iptal oldu...

Devre arası transfer döneminde golcü takviyesi yapmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

30 Aralık 2018 Pazar, 19:22:04 Güncelleme: 19:22:21
Galatasaraya kötü haber! Transfer iptal oldu...

Sezona Eren-Muğdat forvet rotasyonuyla başlayan Galatasaray'da golcü takviyesi için çalışmalar başladı.

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Galatasaraya kötü haber! Transfer iptal oldu...

Sezonun ikinci yarısı için ileri uca Monaco'nun yıldız golcüsü Radamel Falcao'yu düşünen sarı-kırmızılılara Kolombiyalı yıldızdan kötü haber geldi.

Galatasaraya kötü haber! Transfer iptal oldu...

Fatih Terim'in ısrarla istediği Falcao'nun transferinde pürüz çıktığı iddia edildi.

Galatasaraya kötü haber! Transfer iptal oldu...

Golcü oyuncu için nabız yoklayan Galatasaray'da Falcao'nun transferi, oyuncunun yüksek ücret istemesi sebebiyle gerçekleşmediği öğrenildi.

Galatasaraya kötü haber! Transfer iptal oldu...

Falcao'nun haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

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