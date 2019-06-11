Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için kollarını sıvayan Galatasaray, hem bütçesine uygun hem de taraftarını heyecanladıracak futbolculara yönelmişti. Sarı-kırmızılı takımın ısrarla istediği bir isimden ise kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, ülkesinden gelen teklifi kabul etti.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)