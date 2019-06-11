Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için kollarını sıvayan Galatasaray, hem bütçesine uygun hem de taraftarını heyecanladıracak futbolculara yönelmişti. Sarı-kırmızılı takımın ısrarla istediği bir isimden ise kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, ülkesinden gelen teklifi kabul etti.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Haziran 2019 Salı 12:34
Güncelleme: 11.06.2019 12:34
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Ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, özellikle hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sarı-kırmızılı ekip, bir yandan bütçesine uygun genç isimleri kadrosuna katmaya çalışırken öte yandan taraftarlarını heyecanladıracak isimlere de teklif götürüyor.
Galatasaray'da taraftarların neticelenmesini merakla beklediği dünyaca ünlü futbolcudan ise kötü haber geldi.
TYC Sports'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların ısrarla istediği Ever Banega, ülkesine dönmek istediği için Boja Juniors'un teklifine 'evet' dedi.
Arjantin temsilcisinin teklifini kabul eden Banega ayrıca kulübü Sevilla ile Boca Juniors'un resmi olarak görüşmelere başlamasını talep etti.