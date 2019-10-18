Galatasaray'a kötü haber! Menajeri resmen duyurdu

Bu sezon beklentilerden bir hayli uzak kalan Galatasaray'da Fatih Terim 'Ocak' ayını bekliyor. Takımda köklü değişikliklere imza atmaya hazırlanan Fatih Terim, ara transfer döneminde kanat ve orta saha transferi istiyordu. Terim'e listenin başına yazdığı isimden kötü haber geldi...
18 Ekim 2019 Cuma 16:02
Güncelleme: 18.10.2019 16:02
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayamayan Galatasaray beklenenden uzak bir performans sergiliyor.
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Ligde yalnızca iki galibiyet alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol atamadı.
Kadrosundan memnun olmayan Fatih Terim, yapılması beklenen hamleler için 'Ocak' ayını işaret etmişti.
Terim, önceliğini kanat transferine verse de orta saha futbolcularından da memnun değil...
Geçtiğimiz sezon orta sahasında Ndiaye ve Fernando ikilisi bulunan Galatasaray'da özellikle Senegalli, yaptığı dikine koşularla rakip savunmayı açmaya yardımcı oluyordu.