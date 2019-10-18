Galatasaray'a kötü haber! Menajeri resmen duyurdu

Bu sezon beklentilerden bir hayli uzak kalan Galatasaray'da Fatih Terim 'Ocak' ayını bekliyor. Takımda köklü değişikliklere imza atmaya hazırlanan Fatih Terim, ara transfer döneminde kanat ve orta saha transferi istiyordu. Terim'e listenin başına yazdığı isimden kötü haber geldi...

18 Ekim 2019 Cuma 16:02 Güncelleme: 18.10.2019 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





