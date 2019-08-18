Süper Lig'e Denizlispor mağluibyetiyle başlayan Galatasaray bir yandan da transferleri bitirmek için çalışmalarına devam ediyor. Falcao transferini ilk sırada tutan sarı-kırmızılı takımın gündemine aldığı kanat oyuncusundan ise kötü haber geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
18 Ağustos 2019 Pazar 10:36
Güncelleme: 18.08.2019 10:36
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Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun süredir kulübün gündeminde olan Radamel Falcao'da sıcak gelişmeler yaşanırken, yöneticiler bir yandan da farklı mevkilerde arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine giren genç orta saha oyuncusundan ise kötü haber geldi.
Galatasaray'ın ilgilendiği Bournemouth'un 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jordon Ibe'nin antrenörü konuştu.
Oyuncusunun aralarında Galatasaray da olmak üzere birçok takımın transfer listesine girdiği hatırlatılan Eddie Howe konuya ilişkin şunları dile getirdi: