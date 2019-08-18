Süper Lig'e Denizlispor mağluibyetiyle başlayan Galatasaray bir yandan da transferleri bitirmek için çalışmalarına devam ediyor. Falcao transferini ilk sırada tutan sarı-kırmızılı takımın gündemine aldığı kanat oyuncusundan ise kötü haber geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)