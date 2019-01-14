Galatasaraya kötü haber! - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a kötü haber!

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Benjamin Tetteh'ten sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 10:54:42
Galatasaraya kötü haber!

Forvet konusunda titiz davranan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraya kötü haber!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakması sonrası sarı-kırmızılıların forvet rotasyonunda sadece Muğdat Çelik kaldı.

Galatasaraya kötü haber!

Sarı-kırmızılılarda golcü transferi için adı geçen bir numaralı isim Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı iddia edildi.

Galatasaraya kötü haber!

Alan'ın yanına ikinci bir forvet daha almak isteyen Galatasaray'da Demba Ba, Niasse, Clinton N'Jie, Batshuayi, Tetteh gibi isimler gündeme geldi.

Galatasaraya kötü haber!

Adı sarı-kırmızılı takım ile anılan Benajmin Tetteh, geçtiğimiz günlerde kulübüne "Beni Galatasaray'a gönderin" mesajı göndemişti.

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