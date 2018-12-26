Galatasaraya iki forvet teklifi! Pato ve Demba Ba...

Galatasaray devre arasında iki forvet birden transfer edecek. Menajerler, forvet almak isteyen Galatasaray'ın kapısını sürekli yeni isimlerle çalıyor. Menajerlerin Galatasaray'a önerdiği son iki isim ise Brezilyalı Alexandre Pato ve Senegalli Demba Ba.