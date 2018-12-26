Galatasaraya iki forvet teklifi! Pato ve Demba Ba... - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'a iki forvet teklifi! Pato ve Demba Ba...

Galatasaray devre arasında iki forvet birden transfer edecek. Menajerler, forvet almak isteyen Galatasaray'ın kapısını sürekli yeni isimlerle çalıyor. Menajerlerin Galatasaray'a önerdiği son iki isim ise Brezilyalı Alexandre Pato ve Senegalli Demba Ba.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 22:15:47 Güncelleme: 09:25:42
Galatasaraya iki forvet teklifi! Pato ve Demba Ba...

PATO'YU İSTER MİSİNİZ?
Galatasaray'da gündem santrfor transferi... Hem de bir değil, iki tane.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraya iki forvet teklifi! Pato ve Demba Ba...

Bunu bilen menajerler de sarı-kırmızılıların kapısını çalıyor. Yönetimin önüne getirilen son isimse Pato oldu.

Galatasaraya iki forvet teklifi! Pato ve Demba Ba...

Çin'de forma giyen Pato'nun haklarını elinde bulunduran bir menajer, "Sezon sonuna kadar Pato'ya 3 milyon euro. Kulübü Tianjin'e de 1.5 milyon euro kiralama bedeli öderseniz, transferi bitiririm" dedi.

Galatasaraya iki forvet teklifi! Pato ve Demba Ba...

Galatasaray yönetiminin ise net bir yanıt vermediği ve teklifi düşündüğü ifade edildi.

Galatasaraya iki forvet teklifi! Pato ve Demba Ba...

ÇİN'DEN ONAY ÇIKTI
Galatasaray, Muriel'in transferini bitirmeye çalışırken gündemde olan isimlerden Demba Ba'yla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN