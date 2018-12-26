Galatasaraya iki forvet teklifi! Pato ve Demba Ba...

Galatasaray'a iki forvet teklifi! Pato ve Demba Ba...
Galatasaray devre arasında iki forvet birden transfer edecek. Menajerler, forvet almak isteyen Galatasaray'ın kapısını sürekli yeni isimlerle çalıyor. Menajerlerin Galatasaray'a önerdiği son iki isim ise Brezilyalı Alexandre Pato ve Senegalli Demba Ba.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 22:15:47
Güncelleme: 09:25:42
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PATO'YU İSTER MİSİNİZ? Galatasaray'da gündem santrfor transferi... Hem de bir değil, iki tane.
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Bunu bilen menajerler de sarı-kırmızılıların kapısını çalıyor. Yönetimin önüne getirilen son isimse Pato oldu.
Çin'de forma giyen Pato'nun haklarını elinde bulunduran bir menajer, "Sezon sonuna kadar Pato'ya 3 milyon euro. Kulübü Tianjin'e de 1.5 milyon euro kiralama bedeli öderseniz, transferi bitiririm" dedi.
Galatasaray yönetiminin ise net bir yanıt vermediği ve teklifi düşündüğü ifade edildi.
ÇİN'DEN ONAY ÇIKTI Galatasaray, Muriel'in transferini bitirmeye çalışırken gündemde olan isimlerden Demba Ba'yla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.