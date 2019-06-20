Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri

Gelecek sezon mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray ile ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi. Mbaye Diagne ile tamam kararı alan ve oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı kırmızılıların şans ayağına geldi.