Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri

Gelecek sezon mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray ile ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi. Mbaye Diagne ile tamam kararı alan ve oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı kırmızılıların şans ayağına geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:51 Güncelleme: 20.06.2019 10:58
Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri

Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro ve bonuslar şeklinde yüksek bir rakamla takıma kazandırılan ancak performansyıla göz dolduramayan Mbaye Diagne'nin yerine iyi bir santrfor isteyen Galatasaray'a süper golcü geliyor.

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Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Fatih Terim'in de onayını alan transferdeki son dakika gelişmeleri ve transfere dair ayrıntılar şöyle:

Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri

Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transferde önceliği forvete verdi.

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Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri

Mbaye Diagne ile vedalaşmaya hazırlanan ve bu bölgeye A sınıfı bir golcü almayı planlayan sarı kırmızılılara önceki gün süper bir golcü önerildi.

Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri

Gelen bu teklif sonrasında konu teknik direktör Fatih Terim'e iletildi. İmparator hiç düşünmeden, "Tamam" dedi.

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