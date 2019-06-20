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Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri
Gelecek sezon mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray ile ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi. Mbaye Diagne ile tamam kararı alan ve oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı kırmızılıların şans ayağına geldi.
20 Haziran 2019 Perşembe 10:51
Güncelleme: 20.06.2019 10:58
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Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro ve bonuslar şeklinde yüksek bir rakamla takıma kazandırılan ancak performansyıla göz dolduramayan Mbaye Diagne'nin yerine iyi bir santrfor isteyen Galatasaray'a süper golcü geliyor.
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Teknik direktör Fatih Terim'in de onayını alan transferdeki son dakika gelişmeleri ve transfere dair ayrıntılar şöyle:
Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transferde önceliği forvete verdi.