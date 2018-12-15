Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle - Fotomaç
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Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle

Galatasaray'da Mariano'nun transfer döneminde ülkesine dönmesi yüksek olasılık. Sarı kırmızılı takım planlarını şimdiden hazırladı ve gözüne Genk'ten Maehle'yi kestirdi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:27 Güncelleme: 16.12.2018 07:53
Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle

Ocak ayı yaklaştıkça transfer çalışmaları da hız kazanıyor.

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Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle

Brezilya'nın Flamengo kulübü, Sarı- Kırmızılı futbolcu Mariano ile anlaşmaya varmış, transfer Galatasaray kulübünün vereceği karara kalmıştı.

Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle

Mariano'nun gitme ihtimali üzerine Cimbom harekete geçti ve sağ bek arayışlarına başladı.

Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle

Galatasaray scout ekibi, yönetime Genk'in genç yıldızlarından Joakim Maehle'nin ismini verdi.

Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle

21 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle

Genk'e geçen sezon Danimarka'nın Aalborg takımından transfer olan Maehle'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro...

Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle

Transfere çok para harcamak istemeyen Galatasaray Yönetimi'nin Genk'e 1.5 milyon Euro teklif edeceği bildirildi.

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