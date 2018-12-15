Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle - Fotomaç
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Galatasaray'a Genk'ten Danimarkalı sağ bek: Maehle
Galatasaray'da Mariano'nun transfer döneminde ülkesine dönmesi yüksek olasılık. Sarı kırmızılı takım planlarını şimdiden hazırladı ve gözüne Genk'ten Maehle'yi kestirdi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 23:27
Güncelleme: 16.12.2018 07:53
Ocak ayı yaklaştıkça transfer çalışmaları da hız kazanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Brezilya'nın Flamengo kulübü, Sarı- Kırmızılı futbolcu Mariano ile anlaşmaya varmış, transfer Galatasaray kulübünün vereceği karara kalmıştı.
Mariano'nun gitme ihtimali üzerine Cimbom harekete geçti ve sağ bek arayışlarına başladı.
Galatasaray scout ekibi, yönetime Genk'in genç yıldızlarından Joakim Maehle'nin ismini verdi.
21 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
Genk'e geçen sezon Danimarka'nın Aalborg takımından transfer olan Maehle'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro...
Transfere çok para harcamak istemeyen Galatasaray Yönetimi'nin Genk'e 1.5 milyon Euro teklif edeceği bildirildi.