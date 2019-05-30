Galatasaray'a gençlik aşısı! İşte hedefteki isimler... - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'a gençlik aşısı! İşte hedefteki isimler...

Galatasaray'a gençlik aşısı! İşte hedefteki isimler...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. Lig boyunca kulübeden oyuna katkı verebilecek oyuncu sıkıntısını yaşayan sarı-kırmızılılarda son maçtaki Sivasspor mağlubiyeti rotasyondaki eksikliği ortaya koymuştu. Teknik direktör Fatih Terim başta kaleci olmak üzere birçok ismi transfer listesine aldı. İşte Terim'in hedefindeki isimler...
30 Mayıs 2019 Perşembe 20:02
Galatasaray'a gençlik aşısı! İşte hedefteki isimler...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Fatih Terim, radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'a gençlik aşısı! İşte hedefteki isimler...

Geçtiğimiz sezon yalnızca 12-13 oyuncudan verim alabilen sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun transfer stratejisi buna göre şekillendi.

Galatasaray'a gençlik aşısı! İşte hedefteki isimler...

İlk olarak para kazanabileceği oyuncularla yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Belhanda ve Diagne'yi iyi fiyata elden çıkarma kararı aldı.

Galatasaray'a gençlik aşısı! İşte hedefteki isimler...

Geride bıraktığımız sezonda Türkiye'de kar eden tek kulüp olan Galatasaray, ekonomik anlamdaki bu artıyı daha da arttırmayı amaçlıyor.

Galatasaray'a gençlik aşısı! İşte hedefteki isimler...

Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek olan Aslan, transfer politikasını buna göre belirledi.

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