Galatasaray'a gençlik aşısı! İşte hedefteki isimler...
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. Lig boyunca kulübeden oyuna katkı verebilecek oyuncu sıkıntısını yaşayan sarı-kırmızılılarda son maçtaki Sivasspor mağlubiyeti rotasyondaki eksikliği ortaya koymuştu. Teknik direktör Fatih Terim başta kaleci olmak üzere birçok ismi transfer listesine aldı. İşte Terim'in hedefindeki isimler...
30 Mayıs 2019 Perşembe 20:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Fatih Terim, radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezon yalnızca 12-13 oyuncudan verim alabilen sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun transfer stratejisi buna göre şekillendi.
İlk olarak para kazanabileceği oyuncularla yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Belhanda ve Diagne'yi iyi fiyata elden çıkarma kararı aldı.
Geride bıraktığımız sezonda Türkiye'de kar eden tek kulüp olan Galatasaray, ekonomik anlamdaki bu artıyı daha da arttırmayı amaçlıyor.
Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek olan Aslan, transfer politikasını buna göre belirledi.