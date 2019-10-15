Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi! Resmen açıklandı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi! Resmen açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sivasspor maçından 3 puan alarak kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'dan müjdeli haber geldi...
15 Ekim 2019 Salı 16:19 Güncelleme: 15.10.2019 16:19
Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi! Resmen açıklandı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi! Resmen açıklandı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi! Resmen açıklandı

Pas ve şut çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi! Resmen açıklandı

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi! Resmen açıklandı

EMRE AKBABA SEVİNCİ

Galatasaray'da geçen sezon ayağı kırılan Emre Akbaba, yaklaşık 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.

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