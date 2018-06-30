Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi

Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki oyuncu için Aytemiz Alanyaspor'a takas olarak bir oyuncu ve 3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ortaya çıktı. Cimbom'un takas seçeneği olarak da 24 yaşındaki stoper Ahmet Çalık ya da 26 yaşındaki orta saha Tolga Ciğerci'yi teklif ettiği belirtildi.



