Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
Abdurrarim Albayrak'ın bu transferi bitirmek için özel olarak devreye girdiği ve bizzat gidip görüşme yapacağı sızan bilgiler arasında. Sarı kırmızılılar, kulübüyle 2019 yılına kadar mukavelesi sona erecek yıldız futbolcu için ısrarcı davranırken, Alanyaspor'un da 3 milyon euro + Tolga önerisine sıcak baktığı belirtildi.
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