Galatasaray'a Diagne transferinde şok! 'Yolsuzluk'
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, Şener ve Yusuf'a formayı giydirmişti. UEFA ile yaptığı anlaşmada 'sattığın kadar al' maddesi olan Galatasaray, Diagne'nin satışını bekliyordu. Sarı-Kırmızılılar bu transferde büyük bir şok yaşadı...
26 Haziran 2019 Çarşamba 09:25
Güncelleme: 26.06.2019 09:25
Galatasaray'ın Suudi takımlarına satmaya çalıştığı Mbaye Diagne'de 'yolsuzluk' şoku yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başta Al Nassr olmak üzere Al Shabab gibi takımların gündeminde olan Senegalli forvetin transferinde süreç durdu.
Bunun nedeni, Suudi Arabistan'ta futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluk ve devletin bu duruma el koyması...
PLANLAR BOZULDU
Son olarak Suudi Arabistan'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Al Nassr'ın ciddi şekilde ilgilendiği Diagne transferinde ilginç şeyler yaşanıyor.
Suudi Arabistan'da hükümetin, futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluk üzerine harekete geçtiği ve yönetimlerin değiştirilmesi talimatının verdiği öğrenildi.