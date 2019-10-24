Galatasaray'a büyük piyango! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a büyük piyango!

Galatasaray'a büyük piyango!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezonda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde gol atamayan tek takım konumunda. Galatasaray kötü bir gidişat çizse de yıldız futbolcuları Avrupa'da değer kazanmaya devam ediyor. İşte İngiliz kulüplerinin transfer listesine aldığı o futbolcu...
24 Ekim 2019 Perşembe 10:03 Güncelleme: 24.10.2019 10:03
Galatasaray'a büyük piyango!

Sezona Denizlispor mağlubiyeti ile başlayana Galatasaray ligde oynadığı 8 maçta sahadan 1 maülubiyet 4 beraberlik ve 3 galibiyetle ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a büyük piyango!

Sarı-kırmızılılar 8 haftada 9 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.

Galatasaray'a büyük piyango!

Son 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet alan Cimbom'da Şampiyonlar Ligi'nde de işler iyi gitmiyor.

Galatasaray'a büyük piyango!

Devler Ligi'nde ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, daha sonra sahasında oynadığı PSG ve Real Madrid maçlarında 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Galatasaray'a büyük piyango!

Sarı-kırmızılılarda kötü gidişat yaşansa da futbolcuları Avrupa'da deper kazanmaya devam ediyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN