Galatasaray'a büyük piyango!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezonda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde gol atamayan tek takım konumunda. Galatasaray kötü bir gidişat çizse de yıldız futbolcuları Avrupa'da değer kazanmaya devam ediyor. İşte İngiliz kulüplerinin transfer listesine aldığı o futbolcu...

24 Ekim 2019 Perşembe 10:03 Güncelleme: 24.10.2019 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





