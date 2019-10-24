Galatasaray'a büyük piyango!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezonda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde gol atamayan tek takım konumunda. Galatasaray kötü bir gidişat çizse de yıldız futbolcuları Avrupa'da değer kazanmaya devam ediyor. İşte İngiliz kulüplerinin transfer listesine aldığı o futbolcu...
24 Ekim 2019 Perşembe 10:03
Güncelleme: 24.10.2019 10:03
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Sezona Denizlispor mağlubiyeti ile başlayana Galatasaray ligde oynadığı 8 maçta sahadan 1 maülubiyet 4 beraberlik ve 3 galibiyetle ayrıldı.
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Sarı-kırmızılılar 8 haftada 9 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.
Son 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet alan Cimbom'da Şampiyonlar Ligi'nde de işler iyi gitmiyor.
Devler Ligi'nde ilk maçında ClubBrugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, daha sonra sahasında oynadığı PSG ve RealMadrid maçlarında 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılarda kötü gidişat yaşansa da futbolcuları Avrupa'da deper kazanmaya devam ediyor.