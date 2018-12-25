Galatasaraya büyük müjde!

Ara transfer döneminde başta forvet transferi olmak üzere takımı güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'a sezonun ikinci yarısı öncesi müjdeli haberler geldi.
25 Aralık 2018 Salı, 01:22:40
Güncelleme: 07:54:45
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Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ancak arkasını getiremeyen şampiyon Galatasaray komadan çıkmayı başardı.
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İlk yarının son maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 4 takımla birlikte devreyi 29 puanda kapatmayı başardı ve şampiyonluk için umutları yeniden yeşertti.
TAKIM YENİLENECEK
Ocak ayında açılacak transfer döneminde sarı-kırmızılı takımda taşlar yerinden oynayacak.
Takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra forvet başta birçok bölgeye transfer yapılacak.
Yeni gelecek oyuncuların yanı sıra sakat oyuncuların iyileşerek takıma katılması ve cezalı oyuncu kalmaması da Galatasaray için başka bir sevindirici haber.