Galatasaraya büyük müjde! - Galeri - Fotomaç
25 Aralık 2018, Salı
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Galatasaray'a büyük müjde!

Ara transfer döneminde başta forvet transferi olmak üzere takımı güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'a sezonun ikinci yarısı öncesi müjdeli haberler geldi.
25 Aralık 2018 Salı, 01:22:40 Güncelleme: 07:54:45
Galatasaraya büyük müjde!

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ancak arkasını getiremeyen şampiyon Galatasaray komadan çıkmayı başardı.

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Galatasaraya büyük müjde!

İlk yarının son maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 4 takımla birlikte devreyi 29 puanda kapatmayı başardı ve şampiyonluk için umutları yeniden yeşertti.

Galatasaraya büyük müjde!

TAKIM YENİLENECEK

Ocak ayında açılacak transfer döneminde sarı-kırmızılı takımda taşlar yerinden oynayacak.

Galatasaraya büyük müjde!

Takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra forvet başta birçok bölgeye transfer yapılacak.

Galatasaraya büyük müjde!

Yeni gelecek oyuncuların yanı sıra sakat oyuncuların iyileşerek takıma katılması ve cezalı oyuncu kalmaması da Galatasaray için başka bir sevindirici haber.

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