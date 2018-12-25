Galatasaraya büyük müjde!

İlk yarının son maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 4 takımla birlikte devreyi 29 puanda kapatmayı başardı ve şampiyonluk için umutları yeniden yeşertti.