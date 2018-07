Galatasaray'a Brooks önerisi! (17 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)

CİMBOM'A YENİ GRİEZMANN

Hızlı, dinamik bir takım için yaş ortalamasını düşürmek isteyen teknik direktör Fatih Terim genç yetenekleri toplamaya devam ediyor. 21 yaşındaki Onyekuru'yu alarak herkesi ters köşe yapan tecrübeli hoca, bu kez de PSG'den Yacine Adli için nabız yokladığı bildirildi. Deneyimli çalıştırıcı, Griezmann'ın varisi olarak gösterilen ve PSG'nin B takımında forma giyen 2000 doğumlu Adli için sportif direktör Antero Henrique'yi aradığı bildirildi.

Heyet yollayacak

Antero'dan 'box to box' oynayabilen genç yıldızı isteyen Terim, "Thomas'ın (Tuchel) ona takımda yer bulması zor ama ben ona sürekli forma verebilirim. O tarz bir oyuncuya ihtiyacım var. 3 kulvarda 50'den fazla maç oynayacağız. Kiralamayı düşünürseniz, görüşmek için bir heyeti Paris'e göndermeyi düşünüyorum" sözlerini kullandı. Antero, bu teklifi düşüneceğini, Tuchel'le de oyuncunun kiralanması için müzakere edeceği sözünü verdi.

Box to box nedir: Oyunun iki yönünde de varlık gösterebilen, yani hem savunmada, hem hücumda takımına katkı sağlayan tipte oyuncular için kullanılır. Box to box tipi oyuncular bir 10 numara değildir. Aynı zamanda kült birer ön liberoda değildir. Takımlarına her alanda katkı yapmaya çalışırlar. (Fotomaç / 17 Temmuz)