Galatasaray'a Brooks önerisi! (17 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
BROOKS'U İSTER MİSİNİZ?
Abdurrahim Albayrak'ın Tolga Ciğerci için Florya'ya çağırdığı menajer Kadir Özdoğan transfer önerisinde bulundu. Wolfsburg'un sezon başında 17 milyon euro'ya aldığı Brooks için kendilerine kiralama konusunda yardımcı olabileceğini iletti. Sol ayaklı ABD'li stoperin, başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi. (Fotomaç / 17 Temmuz)
CİMBOM'A YENİ GRİEZMANN
Hızlı, dinamik bir takım için yaş ortalamasını düşürmek isteyen teknik direktör Fatih Terim genç yetenekleri toplamaya devam ediyor. 21 yaşındaki Onyekuru'yu alarak herkesi ters köşe yapan tecrübeli hoca, bu kez de PSG'den Yacine Adli için nabız yokladığı bildirildi. Deneyimli çalıştırıcı, Griezmann'ın varisi olarak gösterilen ve PSG'nin B takımında forma giyen 2000 doğumlu Adli için sportif direktör Antero Henrique'yi aradığı bildirildi.
Heyet yollayacak
Antero'dan 'box to box' oynayabilen genç yıldızı isteyen Terim, "Thomas'ın (Tuchel) ona takımda yer bulması zor ama ben ona sürekli forma verebilirim. O tarz bir oyuncuya ihtiyacım var. 3 kulvarda 50'den fazla maç oynayacağız. Kiralamayı düşünürseniz, görüşmek için bir heyeti Paris'e göndermeyi düşünüyorum" sözlerini kullandı. Antero, bu teklifi düşüneceğini, Tuchel'le de oyuncunun kiralanması için müzakere edeceği sözünü verdi.
Box to box nedir: Oyunun iki yönünde de varlık gösterebilen, yani hem savunmada, hem hücumda takımına katkı sağlayan tipte oyuncular için kullanılır. Box to box tipi oyuncular bir 10 numara değildir. Aynı zamanda kült birer ön liberoda değildir. Takımlarına her alanda katkı yapmaya çalışırlar. (Fotomaç / 17 Temmuz)
VALİZ HEYECANI
Fatih Terim'in İtalyan menajeri Luca Vittorini'yi arayıp değerlendirme aldığı Vitinho'nun eşinin sosyal medya hesabı üzerinden arabaya yüklenmiş 10'dan fazla valizle yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Babel'i alamayan Flamengo'nun da ısrarla istediği sambacı için G.Saray'ın herhangi bir hamle yapıp yapmadığı tam olarak belli olmasa da Vitinho'nun Cimbom'la anılması bile taraftarları memnun etmiş görünüyor. (Fotomaç / 17 Temmuz)
GALATASARAY'A GELİYOR!
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye'nin transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan William D'avila, "Badou konusunda hiç ilgisi olmayan şeyler yazıldığını görüyorum ve artık bunları önemsemiyorum. Size dürüstçe söylüyorum: Galatasaray bizim için çok önemli bir seçenek" ifadesini kullandı.
Teklifleri geri çevirmek zor
İngiltere'den iki teklif geldiğini kaydeden D'avila ardından bombayı patlattı: Bu iki teklifi reddetmek gerçekten çok güç; çünkü çok iyi kulüpler. Ne var ki şu ana kadar Stoke City ile transfer bedeli konusunda anlaşamadılar. Eğer anlaşma sağlanamıyorsa, Badou Ndiaye Galatasaray'a geliyor" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler sarı-kırmızılı takıma çevrildi. (Fotomaç / 16 Temmuz)
NDİAYE CİMBOM'A KALDI!
Stoke City, Ndiaye için Newcastle'dan teklif bekliyordu. Ama siyah-beyazlılar bonservisi elinde Koreli Ki'ye imza attırdı. Ndiaye konusunda an itibarıyla Galatasaray yalnız kalmış görünüyor. 7 milyon euro'ya Etebo'yu aldıkları için Ndiaye'yi elden çıkarmak zorunda kalan Stoke, Galatasaray'ın şartlarına gelmek zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılar, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro önermişti. (Fotomaç / 14 Temmuz)