Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao'dan sonra...

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve takviyelerine devam etmek için Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi en az 15 milyon Euro civarından bir bonservis bedeliyle satmak isteyen sarı-kırmızılılar Falcao ile ilgileniyordu. Aslan, Falcao'nun yanında yıldız bir golcüyü daha gündemine aldı. Transfer gerçekleşirse Mitroglou ile de yollar ayrılacak.
30 Temmuz 2019 Salı 15:41
Güncelleme: 30.07.2019 17:00
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Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı da devam ediyor...
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Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.
Cimbom; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katmıştı.
Aslan son olarak geçen sezon kiralık olarak forma giyen Luyindama'nın da bonservisini aldı.
Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer önceliği forvet transferine verdi.