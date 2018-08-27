Galatasaraya Belhanda piyangosu - Galeri - Fotomaç
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'a Belhanda piyangosu

    27 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:08:06
    Galatasaray'a Belhanda piyangosu
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    Galatasaraya Belhanda piyangosu

    Galatasaray'a Fransa'dan Younes Belhanda piyangosu vurdu.

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    Galatasaray'a Belhanda piyangosu
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    Galatasaraya Belhanda piyangosu

    Bu hafta sahasında Dijon'a 4-0 yenilen Nice'te olağanüstü hal ilan edildi.

    Galatasaray'a Belhanda piyangosu
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    Galatasaraya Belhanda piyangosu

    BALOTELLİ YÖNETİME İSMİNİ VERDİ

    Takımı güçlendirmek için kollar sıvanırken Balotelli'nin yönetimle yaptığı görüşmede iki sezon önce beraber önemli işler başardığı Belhanda'nın takıma katılmasını istediği bildirildi.

    Galatasaray'a Belhanda piyangosu
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    Galatasaraya Belhanda piyangosu

    Nice'in de transferin son haftasında Faslı oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

    Galatasaray'a Belhanda piyangosu
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    Galatasaraya Belhanda piyangosu

    Belhanda, Al Hilal'den gelen teklifi "Arabistan'da oynamayı düşünmüyorum" diyerek geri çevirmişti. G.Saray'da gözden düşen Faslı oyuncunun, eski takımına "Hayır" demeyeceği belirtiliyor.

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