Galatasaraya Belhanda piyangosu

BALOTELLİ YÖNETİME İSMİNİ VERDİ

Takımı güçlendirmek için kollar sıvanırken Balotelli'nin yönetimle yaptığı görüşmede iki sezon önce beraber önemli işler başardığı Belhanda'nın takıma katılmasını istediği bildirildi.