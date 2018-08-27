Galatasaraya Belhanda piyangosu - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a Belhanda piyangosu
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:08:06
Galatasaray'a Belhanda piyangosu
Galatasaray'a Fransa'dan Younes Belhanda piyangosu vurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Belhanda piyangosu
Bu hafta sahasında Dijon'a 4-0 yenilen Nice'te olağanüstü hal ilan edildi.
Galatasaray'a Belhanda piyangosu
BALOTELLİ YÖNETİME İSMİNİ VERDİ
Takımı güçlendirmek için kollar sıvanırken Balotelli'nin yönetimle yaptığı görüşmede iki sezon önce beraber önemli işler başardığı Belhanda'nın takıma katılmasını istediği bildirildi.
Galatasaray'a Belhanda piyangosu
Nice'in de transferin son haftasında Faslı oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.
Galatasaray'a Belhanda piyangosu
Belhanda, Al Hilal'den gelen teklifi "Arabistan'da oynamayı düşünmüyorum" diyerek geri çevirmişti. G.Saray'da gözden düşen Faslı oyuncunun, eski takımına "Hayır" demeyeceği belirtiliyor.