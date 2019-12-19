Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri...

Ara transfer transfer dönemini dört gözle bekleyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Flaş bir kararla takımından ayrılan oyuncunun menajeri, hücum kanat arayan sarı kırmızılıların kapısını çaldı! İşte o isim ile piyango niteliğindeki haberin ayrıntıları ve son dakika transfer gelişmesi...

19 Aralık 2019 Perşembe 12:27 Güncelleme: 19.12.2019 12:29
Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri...

PİYANGO GİBİ HABER...

Ocak ayı için takım operasyonuna hazırlanan sarı kırmızılılara adeta piyango gibi bir haber geldi.

Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri...

Teknik direktör Fatih Terim'in onay sürecinde olan yıldız oyuncu, Galatasaray'a hemen imza atabilir.

Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri...

BEDAVA TRANSFER!

Takımıyla son dakika kararı dahilinde yollarını ayıran yıldız kanat oyuncusu, şu anda boşta ve bedava konumunda...

Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri...

Adı Beşiktaş ile de anılan hücum kanat oyuncusunun transfer ayrıntıları şöyle;

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