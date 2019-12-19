Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri...

Ara transfer transfer dönemini dört gözle bekleyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Flaş bir kararla takımından ayrılan oyuncunun menajeri, hücum kanat arayan sarı kırmızılıların kapısını çaldı! İşte o isim ile piyango niteliğindeki haberin ayrıntıları ve son dakika transfer gelişmesi...