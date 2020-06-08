Galatasaray'a 21'lik santrfor! Leblebi gibi gol atıyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'a 21'lik santrfor! Leblebi gibi gol atıyor...

Galatasaray'a 21'lik santrfor! Leblebi gibi gol atıyor...

Yaz transfer döneminde Radamel Falcao'ya alternatif olarak Florin Andone'yi kadrosuna katan Galatasaray, sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Rumen futbolcunun yerine santrfor arayışlarını sürdürüyor. Son olarak rotayı Belçika'ya çeviren Cimbom, 21 yaşındaki gol makinesini renklerini bağlayabilmek adına kolları sıvadı. | Son dakika Galatasaray haberleri

8 Haziran 2020 Pazartesi 06:46
Galatasaray'a 21'lik santrfor! Leblebi gibi gol atıyor...

Gelecek sezonun takımını şimdiden kurmaya başlayan ve transfer politikasını genç isimler üzerine kuran Galatasaray, Belçika pazarında harıl harıl yetenekli futbolcu arıyor.

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Galatasaray'a 21'lik santrfor! Leblebi gibi gol atıyor...

Liglere verilen uzun arada maçları dikkatle izleyen scout ekibinin radarına Belçika ekibi KV Kortrijk takımında forma giyen Nijeryalı golcü Terem Moffi girdi.

Galatasaray'a 21'lik santrfor! Leblebi gibi gol atıyor...

21 yaşındaki Nijeryalı santrfor, yetenekleriyle izleyenleri büyülüyor. 1.88'lik futbolcu hava toplarının dışında top tekniği ve süratiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'a 21'lik santrfor! Leblebi gibi gol atıyor...

Tecrübe ve devamlılık sorunu bulunan ancak yatırım yapmaya uygun bulunan Nijeryalı için 2 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlendi.

Galatasaray'a 21'lik santrfor! Leblebi gibi gol atıyor...

Ocak ayında Litvanya ekibi Riteriai'dan 150 bin euro'ya transfer edilen Moffi, bu sezon 16 maçta 10 gol atmayı başardı.

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