Galatasaraya 2.03’lük Lacina Traore - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'a 2.03’lük Lacina Traore

    Bonservisi elinde olan Fildişili forvetin menajerleri Obrou ve Şal, yönetim ile temasa geçti. Traore'nin sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini ilettiler...
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 23:06:00 Güncelleme: 23:08:07
    Galatasaraya 2.03’lük Lacina Traore

    Gomis'i satmasının ardından Finalsal Fair Play kuralları yüzünden forvet alamayan Galatasaray'da devre arasında öncelik golcü transferinde...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaraya 2.03’lük Lacina Traore

    Eren Derdiyok'un da sakatlanmasıyla büyük sıkıntı içine düşen sarı-kırmızılı ekip arayışlarını sürdürürken Lacina Traore'nin menajerleri Alfred Obrou ve Feridun Şal'dan sürpriz bir teklif geldi.

    Galatasaraya 2.03’lük Lacina Traore

    İkili, yönetim ile yaptığı görüşmede bonservisi elinde olan Fildişili yıldızın, İstanbul'da oynamaya hazır olduğunu bildirdi.

    Galatasaraya 2.03’lük Lacina Traore

    TERİM KARAR VERECEK
    Geçen sezonu kiralık olarak Fransa'da Amiens forması ile tamamlayan 2.03 boyundaki 28 yaşındaki golcü, Monaco ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz döneminde hiçbir kulüple anlaşamamıştı.

    Galatasaraya 2.03’lük Lacina Traore

    Boşta kalan Lacina Traore'nin, Galatasaray'da yeniden kendisini ispatlamak istediği ifade edildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN