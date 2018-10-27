Galatasaraya 2.03’lük Lacina Traore

Galatasaray'a 2.03’lük Lacina Traore

Bonservisi elinde olan Fildişili forvetin menajerleri Obrou ve Şal, yönetim ile temasa geçti. Traore'nin sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini ilettiler...

27 Ekim 2018 Cumartesi, 23:06:00 Güncelleme: 23:08:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





