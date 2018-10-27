Galatasaraya 2.03’lük Lacina Traore

Bonservisi elinde olan Fildişili forvetin menajerleri Obrou ve Şal, yönetim ile temasa geçti. Traore'nin sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini ilettiler...
27 Ekim 2018 Cumartesi, 23:06:00
Güncelleme: 23:08:07
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Gomis'i satmasının ardından Finalsal Fair Play kuralları yüzünden forvet alamayan Galatasaray'da devre arasında öncelik golcü transferinde...
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Eren Derdiyok'un da sakatlanmasıyla büyük sıkıntı içine düşen sarı-kırmızılı ekip arayışlarını sürdürürken Lacina Traore'nin menajerleri Alfred Obrou ve Feridun Şal'dan sürpriz bir teklif geldi.
İkili, yönetim ile yaptığı görüşmede bonservisi elinde olan Fildişili yıldızın, İstanbul'da oynamaya hazır olduğunu bildirdi.
TERİM KARAR VERECEK
Geçen sezonu kiralık olarak Fransa'da Amiens forması ile tamamlayan 2.03 boyundaki 28 yaşındaki golcü, Monaco ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz döneminde hiçbir kulüple anlaşamamıştı.
Boşta kalan Lacina Traore'nin, Galatasaray'da yeniden kendisini ispatlamak istediği ifade edildi.