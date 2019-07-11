Galatasaray'a 2 stoper birden geliyor!

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmaylar, son olarak Celta Vigo'da kadro dışı bırakılan Emre Mor'u kadrosuna katarak Fenerbahçe'nin Vedat Muriç çalımına bir nevi cevap vermiş oldu. Geniş ve rotasyonlu bir kadro isteyen kurt hoca, savunma mevki için de arayışlarını sürdüyor. 20 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Ozornwafor'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu daha çok forma şansı bulup tecrübe kazanması için Kayserispor'a kiralamıştı. Cimbom'da bu mevki için 2 yeni isim gündemde. İşte Sarı-Kırmızılılar'da stoper harekatının detayları...