Galatasaray'a 2 stoper birden geliyor!

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmaylar, son olarak Celta Vigo'da kadro dışı bırakılan Emre Mor'u kadrosuna katarak Fenerbahçe'nin Vedat Muriç çalımına bir nevi cevap vermiş oldu. Geniş ve rotasyonlu bir kadro isteyen kurt hoca, savunma mevki için de arayışlarını sürdüyor. 20 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Ozornwafor'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu daha çok forma şansı bulup tecrübe kazanması için Kayserispor'a kiralamıştı. Cimbom'da bu mevki için 2 yeni isim gündemde. İşte Sarı-Kırmızılılar'da stoper harekatının detayları...
11 Temmuz 2019 Perşembe 07:51
Güncelleme: 11.07.2019 07:51
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar transferde gaza bastı.
3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.
Şampiyon kadronun üzerine yerli ağırlıklı isimlerle takviye eden Galatasaray, stoper bölgesi için de iki yerli oyuncuyu gündemine aldı.