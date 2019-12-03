Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı
Galatasaray, Türkiye Kupası 5'inci turunda Tuzlaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlıkları sebebiyle oyundan alınan Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ayrıyeten bir süredir sakatlığı bulunan futbolcu da takımla beraber çalışmalara başladı.
3 Aralık 2019 Salı 20:12
Güncelleme: 03.12.2019 20:12
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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra beşe iki dar alan pas oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ŞENER ÖZBAYRAKLI MÜJDESİ!
Şener Özbayraklı, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.