Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı

Galatasaray, Türkiye Kupası 5'inci turunda Tuzlaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlıkları sebebiyle oyundan alınan Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ayrıyeten bir süredir sakatlığı bulunan futbolcu da takımla beraber çalışmalara başladı.

3 Aralık 2019 Salı 20:12 Güncelleme: 03.12.2019 20:12
Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

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Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı

Daha sonra beşe iki dar alan pas oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı

ŞENER ÖZBAYRAKLI MÜJDESİ!

Şener Özbayraklı, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.

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