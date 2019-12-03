Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı

Galatasaray, Türkiye Kupası 5'inci turunda Tuzlaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlıkları sebebiyle oyundan alınan Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ayrıyeten bir süredir sakatlığı bulunan futbolcu da takımla beraber çalışmalara başladı.