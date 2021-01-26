GaleriGalatasarayGalatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...
Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla deviren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. İrfan Can Kahveci için Başakşehir'le görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da alternatif isimlere yönelmeye başladı. Transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Cimbom, 13 milyon Euro'luk yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi...
26 Ocak 2021 Salı 23:07, Güncelleme 26.01.2021 23:12
Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...