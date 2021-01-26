Galeri Galatasaray Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...

Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla deviren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. İrfan Can Kahveci için Başakşehir'le görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da alternatif isimlere yönelmeye başladı. Transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Cimbom, 13 milyon Euro'luk yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi...

Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...

Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla deviren Galatasaray puanını 39'a çıkarmıştı.

Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...

Sarı-kırmızılılar bu puanla ilk devreyi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...

Galatasaray gündeminin ilk sırasında ise İrfan Can Kahveci yer alıyor...

Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...

G.SARAY'DAN İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN SONTEKLİF!

Para, oyuncu takası ve yüzde 50 bonservis formülleri üzerinde bir haftadır karşılıklı tekliflerin defalarca masaya geldiği toplantılarda Aslan'ın son önerisi 6 milyon Euro ve Ömer Bayram oldu.

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