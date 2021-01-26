Galatasaray'a 13 milyon Euro'luk yıldız! İrfan Can Kahveci derken...

G.SARAY'DAN İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN SONTEKLİF!

Para, oyuncu takası ve yüzde 50 bonservis formülleri üzerinde bir haftadır karşılıklı tekliflerin defalarca masaya geldiği toplantılarda Aslan'ın son önerisi 6 milyon Euro ve Ömer Bayram oldu.