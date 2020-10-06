Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş tepki... "Halı sahada bile..."
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçı protokol tribününden takip eden sarı-kırmızılı yöneticiler, takımın yıldız isimlerini adeta topa tuttu. Özellikle Radamel Falcao'nun etkisiz futbolu Yusuf Günay ve Mahmut Recevik'i çılgına çevirdi. İkili, net bir fırsatı harcayan Kolombiyalı yıldıza flaş sözlerle tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
06 Ekim 2020 Salı 09:44, Güncelleme 06.10.2020 10:03
Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş tepki... "Halı sahada bile..."