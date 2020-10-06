Galeri Galatasaray Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş tepki... "Halı sahada bile..."

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş tepki... "Halı sahada bile..."

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçı protokol tribününden takip eden sarı-kırmızılı yöneticiler, takımın yıldız isimlerini adeta topa tuttu. Özellikle Radamel Falcao'nun etkisiz futbolu Yusuf Günay ve Mahmut Recevik'i çılgına çevirdi. İkili, net bir fırsatı harcayan Kolombiyalı yıldıza flaş sözlerle tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş tepki... "Halı sahada bile..."

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