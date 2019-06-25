Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Galatasaray, stoper bölgesinde Terim'in yeni gözdesini duyurmaya hazırlanıyor. Aslan bu transferde takas formülünü devreye sokacak. İşte transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

25 Haziran 2019 Salı 19:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





