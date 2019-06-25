Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Galatasaray, stoper bölgesinde Terim'in yeni gözdesini duyurmaya hazırlanıyor. Aslan bu transferde takas formülünü devreye sokacak. İşte transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
25 Haziran 2019 Salı 19:33
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Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmiş durumda.
Önümüzdeki yıllarda değişmesi planlanan yabancı sınırı dolayısıyla yerli oyunculara ağırlık veren Galatasaray, Yusuf Erdoğan'a formayı giydirdi.
Önümüzdeki sezon derin ve rotasyonlu bir kadro ile yarışmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Ozan Kabak, Fatih Terim'in elinde çok iyi parlamış ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.