Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu!

Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Galatasaray, stoper bölgesinde Terim'in yeni gözdesini duyurmaya hazırlanıyor. Aslan bu transferde takas formülünü devreye sokacak. İşte transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
25 Haziran 2019 Salı 19:33
Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu!

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmiş durumda.

Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu!

Önümüzdeki yıllarda değişmesi planlanan yabancı sınırı dolayısıyla yerli oyunculara ağırlık veren Galatasaray, Yusuf Erdoğan'a formayı giydirdi.

Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu!

Önümüzdeki sezon derin ve rotasyonlu bir kadro ile yarışmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokuyor.

Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu!

Ozan Kabak, Fatih Terim'in elinde çok iyi parlamış ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN