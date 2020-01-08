Galatasaray yeni Ozak Kabak'ını buldu! 21'lik dev transfer...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da transfer bombaları birer birer patlatılırken, bir diğer yandan da geleceğin kadrosu için çalışmalar sürüyor... Sarı kırmızılılar, Türkiye'den ve dünyadan yıldız isimleri takıma dahil edecek. Teknik direktör Fatih Terim ve teknik ekibi, genç yeteneklerin özel analizlerini masaya yatır ve aralarında bir ismi özel olarak belirledi... Terim, o oyuncu için 'izleyin' talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın hedefindeki 21'lik yıldız...