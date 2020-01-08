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Galatasaray yeni Ozak Kabak'ını buldu! 21'lik dev transfer...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da transfer bombaları birer birer patlatılırken, bir diğer yandan da geleceğin kadrosu için çalışmalar sürüyor... Sarı kırmızılılar, Türkiye'den ve dünyadan yıldız isimleri takıma dahil edecek. Teknik direktör Fatih Terim ve teknik ekibi, genç yeteneklerin özel analizlerini masaya yatır ve aralarında bir ismi özel olarak belirledi... Terim, o oyuncu için 'izleyin' talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın hedefindeki 21'lik yıldız...
8 Ocak 2020 Çarşamba 12:23
Güncelleme: 08.01.2020 13:08
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Son olarak Süper Lig'in 17. hatfasında Antalyaspor'u farklı mağlup ederek devreye şampiyonluk potasında giren Galatasaray, ocak transfer dönemi için çalışmlarına hız verdi.
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Hatırlanacağı üzere Galatasaray, sezon başında Lemina, Nzonzi, Seri, Babel ve Radamel Falcao gibi isimleri kadrosuna katmış ve rüya gibi bir başlangıca imza atmıştı.
Sezon boyunca kiralık yıldızlarından istediğini alamayan Cimbom, öncelikle Nzonzi'yi disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakmış, ardından Seri yerine orta sahada Ryan Donk'u kullanmıştı.
Sarı kırmızılı kurmaylar, bunun yanısıra Luyindama'nın sakatlığı ile sarsılmıştı. Kongo'lu savunmacının yaşadığı ağır sakatlık, Marcao'nun stoper bölgesinde tek kalmasına sebebiyet vermişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı kırmılılar, öncelikle Henry Onyekuru'yu kadrosuna dahil etmiş, ardından Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi kadrosuna dahil etmişti.