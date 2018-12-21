Galatasaray yeni Hagisini buldu! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray 'yeni Hagi'sini buldu!
Sarı-kırmızılı ekibin, Juventus'un da radarında olan 21 yaşındaki merkez orta sahayı transfer etmeye çalıştığı ileri sürüldü.
21 Aralık 2018 Cuma, 22:54:18
Güncelleme: 08:00:57
Ara transferde en az 2-3 takviye yapması beklenen Galatasaray'ın gözünü genç bir yeteneğe çevirdiği belirtiliyor: Szymon Zurkowski...
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Polonya'nın Gornik Zabrze takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahada görev yapıyor.
İtalyan devi Juventus'un da radarında olan Zurkowski için sarı-kırmızılı ekibin, 2.3 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ve yanıt beklediği iddia edildi.
Güçlü fiziği, koşu performansı ve etkili şutları ile dikkat çeken Szymon Zurkowski, Gornik'te bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
1.85 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.