Galatasaray yeni Hagisini buldu! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray 'yeni Hagi'sini buldu!

Sarı-kırmızılı ekibin, Juventus'un da radarında olan 21 yaşındaki merkez orta sahayı transfer etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

21 Aralık 2018 Cuma, 22:54:18 Güncelleme: 08:00:57
Galatasaray yeni Hagisini buldu!

Ara transferde en az 2-3 takviye yapması beklenen Galatasaray'ın gözünü genç bir yeteneğe çevirdiği belirtiliyor: Szymon Zurkowski...

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Galatasaray yeni Hagisini buldu!

Polonya'nın Gornik Zabrze takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahada görev yapıyor.

Galatasaray yeni Hagisini buldu!

İtalyan devi Juventus'un da radarında olan Zurkowski için sarı-kırmızılı ekibin, 2.3 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ve yanıt beklediği iddia edildi.

Galatasaray yeni Hagisini buldu!

Güçlü fiziği, koşu performansı ve etkili şutları ile dikkat çeken Szymon Zurkowski, Gornik'te bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray yeni Hagisini buldu!

1.85 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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