Galatasaray yeni forvetini buldu! Genk'ten...

Galatasaray Gomis'i gönderdikten sonra Mitroglou, Diagne ve Eren Derdiyok gibi isimlerden istediği verimi alamamıştı. Sarı kırmızılılar, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı golcü sorununu bu sene yaşamak istemiyor. Forvet transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray, Genk forması giyen Mbwana Samatta için girişimlerde bulunacak.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 18:52
Güncelleme: 01.07.2019 18:55
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Galatasaray yeni forvetini buldu!
Ocak ayında Diagne transferinden önce adı kısa bir süre de olsa Galatasaray'la anılan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta yeniden sarı kırmızılı kulübün gündemine geldi.
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Galatasaray yeni forvetini buldu!
Şu anda Afrika Kupası Elemeleri'nde ülkesini temsil eden ve Kenya karşısında bir de gol atan yıldız futbolcu Fatih Terim'in listesine girerken, Samatta transferinin yakın zamanda bitebileceği öğrenildi.
Galatasaray yeni forvetini buldu!
15 MİLYON EURO'LUK ÇIKIŞ MADDESİ VAR Geçtiğimiz sezon Genk formasıyla 50 maçta 32 gol atan 26 yaşındaki forvetin 4 yıllık Belçika macerasının ardından Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı bildirildi.
Galatasaray yeni forvetini buldu!
Sözleşmesinde '15 milyon euro'luk çıkış' maddesi bulunan Samatta için Fatih Terim'in bir hayli istekli.
Tanzanyalı golcünün menajeri Nicolas Onisse Galatasaray transferi için 'O dosya kapanmıştı fakat şimdi ne olur bilmiyorum' açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı.
Galatasaray yeni forvetini buldu!
Bugün Cezayir ile yapılacak maç öncesi Samatta için ilginç yorumlarda bulunan Nicolas Onisse şu açıklamaları yaptı;