Galatasaray yeni forvetini buldu! Genk'ten...

Sözleşmesinde '15 milyon euro'luk çıkış' maddesi bulunan Samatta için Fatih Terim'in bir hayli istekli.

Tanzanyalı golcünün menajeri Nicolas Onisse Galatasaray transferi için 'O dosya kapanmıştı fakat şimdi ne olur bilmiyorum' açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı.

