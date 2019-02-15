Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken ayrıntı! - Fotomaç
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Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken ayrıntı!
Galatasaray'ın Benfica'yı ağırladığı mücadelede sarı kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray sahasında Benfica'yı konuk etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tartışmalı bir penaltı sonrası geriye düşen Galatasaray, Luyindama'yla 1-1'lik eşitliği bulsa da mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.
Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin yedek kulübesinde çekilen bir fotoğrafsa dikkatlerden kaçmadı.
Yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın elinde tuttuğu bir taktik görseli foto muhabirlerinin kameralarına yakalandı.
Görselde Benfica'nın duran top kazandığında sarı kırmızılı ekibin yapacağı savunma dizilişi yer aldı.