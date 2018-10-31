Galatasaray Vincent Janssenin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Vincent Janssen'in peşinde!
Origi ve Traore elendi; Hollandalı yıldızın raporları inceleniyor.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 01:10:39
Güncelleme: 01:10:51
Devre arasında mutlak transfer yapmak isteyen G.Saray'da adaylar masada duruyor.
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Origi favori isim olsa da, Terim "Aramızda dünyalar var" diyerek bu transferi rafa kaldırdı. Sezon başında da teklif edilen Traore için de düşünceler olumlu değil.
Geriye ise menajeri tarafından önerilen Vincent Janssen kaldı.
Tottenham'ın bedelsiz kiralama konusuna sıcak baktığı Hollandalının sağlık raporları incelenmeye başladı. Bu raporlar Janssen'i Galatasaraylı yapabilir.
YENİ YILA HAZIR OLACAK
Janssen, sakatlığı nedeniyle Tottenham'da forma şansı bulamadı.