Galatasaray Vincent Janssenin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Galatasaray Vincent Janssen'in peşinde!

    Origi ve Traore elendi; Hollandalı yıldızın raporları inceleniyor.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 01:10:39 Güncelleme: 01:10:51
    Galatasaray Vincent Janssenin peşinde!

    Devre arasında mutlak transfer yapmak isteyen G.Saray'da adaylar masada duruyor.

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    Galatasaray Vincent Janssenin peşinde!

    Origi favori isim olsa da, Terim "Aramızda dünyalar var" diyerek bu transferi rafa kaldırdı. Sezon başında da teklif edilen Traore için de düşünceler olumlu değil.

    Galatasaray Vincent Janssenin peşinde!

    Geriye ise menajeri tarafından önerilen Vincent Janssen kaldı.

    Galatasaray Vincent Janssenin peşinde!

    Tottenham'ın bedelsiz kiralama konusuna sıcak baktığı Hollandalının sağlık raporları incelenmeye başladı. Bu raporlar Janssen'i Galatasaraylı yapabilir.

    Galatasaray Vincent Janssenin peşinde!

    YENİ YILA HAZIR OLACAK

    Janssen, sakatlığı nedeniyle Tottenham'da forma şansı bulamadı.

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