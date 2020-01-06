Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Galatasaray'da ise ilk yarı için gidişat pek de parlak değil. Büyük umutlarla yapılan transferler sonrasında yepyeni bir çehre ile start veren sarı-kırmızılılar beklenilenin çok altında bir performans sergileyerek 27 puanla 7. sırada kendine yer bulabildi.