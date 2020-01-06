HaberlerGaleriGalatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Eski Beşiktaşlı...
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Eski Beşiktaşlı...
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla transfer gündemi iyiden iyiye ısındı. Özellikle beklentilerin çok altında kalan Galatasaray ve son haftalarda toparlanmaya başlayan Fenerbahçe transfer sezonunu oldukça hareketli geçirecek gibi görünüyor. Ancak iki kulübün de kadrosuna katmayı çok istediği bir isimden kötü bir haber geldi. İşte yaşana son transfer gelişmeleri. Son dakika transfer haberleri...
6 Ocak 2020 Pazartesi 11:09
Güncelleme: 06.01.2020 11:25
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla kulüpler kadro güçlendirme çalışmaları için girişimlerini hızlandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kulüplerin başında da ezeli rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray geliyor. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe, devreyi son haftalarda yakaladığı çıkışla 31 toplayarak 4. sırada tamamladı ve görece iyi bir ilk yarı performansı sergiledi.
Galatasaray'da ise ilk yarı için gidişat pek de parlak değil. Büyük umutlarla yapılan transferler sonrasında yepyeni bir çehre ile start veren sarı-kırmızılılar beklenilenin çok altında bir performans sergileyerek 27 puanla 7. sırada kendine yer bulabildi.
Öte yandan iki kulübün sahadaki rekabetinin yanında transferde de büyük çekişmesi sürüyor. Transfer sezonlarında sık sık karşıya gelen ligin iki dev ekibi bu kez 32 yaşındaki Fransız yıldız Hatem Ben Arfa için karşı karşıya gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara göre bonservisi elinde bulunan, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi geçen Hatem Ben Arfa'dan transfer cevabı gelmişti.