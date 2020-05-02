Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Bonservisi belli oldu

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, transferin gözde isimlerinden olan ön libero Alpaslan Öztürk ve kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın bonservislerini belirledi. Bu arada Alpaslan Öztürk, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi. İşte iki ismin bonservis bedeli ve detaylar....