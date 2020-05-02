Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Bonservisi belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Bonservisi belli oldu

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, transferin gözde isimlerinden olan ön libero Alpaslan Öztürk ve kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın bonservislerini belirledi. Bu arada Alpaslan Öztürk, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi. İşte iki ismin bonservis bedeli ve detaylar....

2 Mayıs 2020 Cumartesi 15:12 Güncelleme: 02.05.2020 16:17
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Bonservisi belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün ve Almanya'dan teklifler alan Halil Akbunar'ın bonservis bedeli belli oldu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Bonservisi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde isimlerinden olan ön libero Alpaslan Öztürk ve kanat oyuncusu Halil Akbunar için Başkan Mehmet Sepil'in toplam 6 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Bonservisi belli oldu

Savunmanın göbeğinde de oynayan Alpaslan'a başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in talip olduğu bildirilirken, Halil'e de Almanya'dan transfer teklifleri geldiği vurgulandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Bonservisi belli oldu

Sarı-kırmızılılarla birer yıl daha sözleşmeleri bulunan Alpaslan ve Halil'i iyi bir bonservis bedeli karşılığı verip bütçeyi rahatlatmak isteyen Sepil'in oyuncu başına 3'er milyon euro isteyeceği iddia edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Bonservisi belli oldu

Corona virüsü salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle gelirleri azalan Göztepe'de hem iç hem de dış transfer için kaynak oluşturmaya çalışan yönetimin gelen transfer tekliflerini titizlikle değerlendirdiği kaydedildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Bonservisi belli oldu

Pandeminin tüm kulüpleri maddi olarak olumsuz etkilediğini daha önceki açıklamalarında vurgulayan Mehmet Sepil'in alt liglerde oynayan yetenekli gençleri de takıma kazandırmak için transfer komitesine talimat verdiği dile getirildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Bonservisi belli oldu

Özellikle Hatayspor'da çalıştığı dönemde 1. Lig'i iyi tanıyan teknik direktör İlhan Palut'un listesini belirlediği ve gelecek vaad eden futbolcuları Göztepe'ye getirmeye hazırlandığı öğrenildi.

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