GaleriGalatasarayGalatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Transfer savaşı başladı
Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Transfer savaşı başladı
Son dakika transfer haberi: Her transfer döneminde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, ocak ayı öncesi yine aynı isim üzerinde karar kıldı. Fatih Terim'in transfer listesinde olan golcü futbolcu Fenerbahçe'nin de gündemine girdi. Fatih Terim'in 2 sezondur izlediği golcü için Fenerbahçe'de vazgeçeceğe benzemiyor. İşte o isim ve detaylar...
12 Aralık 2020 Cumartesi 11:30, Güncelleme 12.12.2020 11:35
Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Transfer savaşı başladı