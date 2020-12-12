Galeri Galatasaray Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Transfer savaşı başladı

Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Transfer savaşı başladı

Son dakika transfer haberi: Her transfer döneminde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, ocak ayı öncesi yine aynı isim üzerinde karar kıldı. Fatih Terim'in transfer listesinde olan golcü futbolcu Fenerbahçe'nin de gündemine girdi. Fatih Terim'in 2 sezondur izlediği golcü için Fenerbahçe'de vazgeçeceğe benzemiyor. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Transfer savaşı başladı

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