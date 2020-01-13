HaberlerGaleriGalatasaray ve Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İmzalıyor...
Galatasaray ve Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İmzalıyor...
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Beşiktaş, ara transfer dönemi vites arttırdı. Her iki ekip de şampiyonluk şanslarını devam ettirmek adına var gücüyle çalışırken, Avrupa'dan önemli isimlerle görüşmelere devam ediliyor. Bu bağlamda transferde büyük bir rekabete giren Süper Lig'in devleri için sürpriz bir haber gündeme geldi... İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferde yaşadığı o gelişme... (fotomac.com.tr/ DIŞ HABERLER)
13 Ocak 2020 Pazartesi 10:31
Güncelleme: 13.01.2020 11:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray ve Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı... Sarı kırmızılılarda Fatih Terim, siyah beyazlılarda Abdullah Avcı listesini yönetimine iletti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Radamel Falcao'nun yaşadığı ağır sakatlık sonrasında forvet hattındaki gözle görülen düşüş, teknik direktör Fatih Terim'in, yönetiminden bir gol transferi istemesine sebebiyet vermişti.
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı da, yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık sonrasında 3. bölge için başka isimleri alternatif olarak denese de, bir sonuç alamaması ve yaşanan gözle görülür 'skor düşüklüğü', burada arayışlara sebep oldu.
Ara transferde mutlaka birer golcü isteyen teknik adamlar, Türkiye'den ve Avrupa'dan önemli isimlerle temasa geçerken, 2. yarıda yaşanacak şampiyonluk stresinde sorun yaşayamayacak ve mevcut duruma uyum sağlayabilecek bir ismi arıyor.
TERİM VE AVCI'DAN KADEWERE ATAĞI
Bu bağlamda Fatih Terim ve Abdullah Avcı, bu sezon Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de yıldızını parlatan Tino Kadewere'ye kancayı attı... Genç golcü için geçtiğimiz haftalarda temaslar başladı...