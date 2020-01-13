Galatasaray ve Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İmzalıyor...

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Beşiktaş, ara transfer dönemi vites arttırdı. Her iki ekip de şampiyonluk şanslarını devam ettirmek adına var gücüyle çalışırken, Avrupa'dan önemli isimlerle görüşmelere devam ediliyor. Bu bağlamda transferde büyük bir rekabete giren Süper Lig'in devleri için sürpriz bir haber gündeme geldi... İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferde yaşadığı o gelişme... (fotomac.com.tr/ DIŞ HABERLER)

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:31 Güncelleme: 13.01.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





