Galatasaray ve Beşiktaşın transfer savaşı!

Beşiktaş, ofansif orta saha pozisyonunda oynayan yıldız için İtalyan ekibi Inter'in kapısını çaldı. Siyah-Beyazlı ekip 3 gün önce, 1 yıllık kiralık ve 2.6 milyon Euro maaş teklif ettiği Portekizli yıldız için fiyatı 3 Milyon Euro'ya çıkardı.