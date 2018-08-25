Galatasaray ve Beşiktaşın transfer savaşı! - Galeri - Fotomaç
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı!

    Ezeli rakipler yıldız futbolcu için karşı karşıya!
    25 Ağustos 2018 Cumartesi, 10:34:13 Güncelleme: 10:35:34
    Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı!
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    Galatasaray ve Beşiktaşın transfer savaşı!

    Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine az bir süre kalırken Beşiktaş ve Galatasaray Portekizli yıldız Joao Mario için yarışa girdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı!
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    Galatasaray ve Beşiktaşın transfer savaşı!

    Beşiktaş, ofansif orta saha pozisyonunda oynayan yıldız için İtalyan ekibi Inter'in kapısını çaldı. Siyah-Beyazlı ekip 3 gün önce, 1 yıllık kiralık ve 2.6 milyon Euro maaş teklif ettiği Portekizli yıldız için fiyatı 3 Milyon Euro'ya çıkardı.

    Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı!
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    Galatasaray ve Beşiktaşın transfer savaşı!

    Bunun üzerine ezeli rakip Galatasaray transfere müdahil oldu. Joao Mario, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle Aslan'a gitmeye sıcak bakıyor.

    Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı!
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    Galatasaray ve Beşiktaşın transfer savaşı!

    Son karar Terim'in

    Bir yandan Joao Mario transferini zorlayan Galatasaray, bir yandan da Ndiaye ile görüşmeleri sürdürüyor. İki futbolcu ile teması belli seviyeye getiren Galatasaray yönetimi son kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakacak.

    Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı!
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    Galatasaray ve Beşiktaşın transfer savaşı!
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