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Galatasaray ve Beşiktaş masada! Yılın takası gerçekleşiyor
Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşeceği konuşulan oyuncu takası gündeme bomba gibi düştü. Şampiyonluk için kıyasıya rekabet eden iki kulüp uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir takas için masada! İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
22 Kasım 2019 Cuma 07:30
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Galatasaray ve Beşiktaş arasında gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan iki ezeli rakip ara transfer dönemi için çalışmalara başladı.
Fatih Terim ve Abdullah Avcı takımdaki eksik bölgeleri belirlerken transfer döneminde ihtiyaç duydukları mevkileri yönetime iletti.
Yıldız transferler ile sezona giriş yapan Galatasaray, şimdiye kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı gösterememişti.
Buna göre devre arasında bazı futbolcular ile yollarını ayıracak olan Aslan, yeni yapılacak takviyelere yer açmayı planlıyor.