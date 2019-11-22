Galatasaray ve Beşiktaş masada! Yılın takası gerçekleşiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Galatasaray ve Beşiktaş masada! Yılın takası gerçekleşiyor

Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşeceği konuşulan oyuncu takası gündeme bomba gibi düştü. Şampiyonluk için kıyasıya rekabet eden iki kulüp uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir takas için masada! İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
22 Kasım 2019 Cuma 07:30
Galatasaray ve Beşiktaş masada! Yılın takası gerçekleşiyor
Galatasaray ve Beşiktaş arasında gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Galatasaray ve Beşiktaş masada! Yılın takası gerçekleşiyor

Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan iki ezeli rakip ara transfer dönemi için çalışmalara başladı.

Galatasaray ve Beşiktaş masada! Yılın takası gerçekleşiyor

Fatih Terim ve Abdullah Avcı takımdaki eksik bölgeleri belirlerken transfer döneminde ihtiyaç duydukları mevkileri yönetime iletti.

Galatasaray ve Beşiktaş masada! Yılın takası gerçekleşiyor

Yıldız transferler ile sezona giriş yapan Galatasaray, şimdiye kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı gösterememişti.

Galatasaray ve Beşiktaş masada! Yılın takası gerçekleşiyor

Buna göre devre arasında bazı futbolcular ile yollarını ayıracak olan Aslan, yeni yapılacak takviyelere yer açmayı planlıyor.

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