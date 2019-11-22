Galatasaray ve Beşiktaş masada! Yılın takası gerçekleşiyor

Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşeceği konuşulan oyuncu takası gündeme bomba gibi düştü. Şampiyonluk için kıyasıya rekabet eden iki kulüp uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir takas için masada! İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

22 Kasım 2019 Cuma 07:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





