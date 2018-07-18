Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor! - Galeri - Fotomaç
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 00:59:08 Güncelleme: 01:00:07
    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!
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    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!

    Henry Onyekuru'yu alan Galatasaray'ın, Trezeguet'den de vazgeçmeye niyeti yok. Sarı-kırmızılılar takas önerilerini geri çeviren ve 5 milyon euro'luk satın alma bedelini şart koşan Kasımpaşa'nın karşısına yeni bir teklifle çıktı.

    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!
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    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!

    Satın alma opsiyonunu isteyen yöneticiler, 'Oyuncuyu 1 milyon euro'ya bize kiralayın; Şampiyonlar Ligi'nde parlatıp gelecek sezon çok daha yüksek bir rakama satalım. İki taraf da kazansın" dedi.

    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!
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    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!

    Trezeguet'nin zihinsel olarak Kasımpaşa'dan kopması ve Dünya Kupası sonra teklif olmaması da Galatasaray'ın elini güçlendirdi.

    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!
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    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!

    En önemlisi Galatasaray'ın kendisine önerdiği yıllık 2 milyon euro'yu sürekli yönetimin önüne getirmesi de avantaj oldu.

    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!
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    Galatasaray Trezeguet ısrarını sürdürüyor!

    Bu arada Kasımpaşa yönetimi, Trezeguet'in sarı-kırmızılı takıma transfer olma ihtimaline karşılık arayışlarını sürdürüyor.

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