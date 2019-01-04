Galatasaray'da Trezeguet bombası! - Fotomaç
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Galatasaray'da Trezeguet bombası!
Galatasaray, Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues'in yerini Kasımpaşa'da gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Mısırlı Mahmoud Trezeguet ile doldurmayı hedefliyor.
4 Ocak 2019 Cuma 23:27
Güncelleme: 05.01.2019 10:52
Galatasaray Trezeguet bombası!
Galatasaray sezon başında Kasımpaşa'dan Trezeguet ile ilgilenmiş ancak renklerine bağlayamamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Trezeguet bombası!
Garry Rodrigues'in Al-Ittihad'a gitmesinin ardından gözler bir kez daha Mısırlı yıldıza çevrildi.
Galatasaray Trezeguet bombası!
Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi.
Galatasaray Trezeguet bombası!
Galatasaray, ilk yarıda 5 gol, 5 asistle oynayan Trezeguet için kısa süre içinde Kasımpaşa yönetiminin kapısını çalacak.
Galatasaray Trezeguet bombası!
Mısırlı kanat oyuncusunun da bu transfere sıcak bakması Aslan'ın işini kolaylaştırıyor.