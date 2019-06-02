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Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı!
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon için kadro çalışmaları başladı. Fatih Terim'in isteğiyle kadroya yeni isimler dahil edilecek. İşte detaylar...
2 Haziran 2019 Pazar 15:30 Güncelleme: 02.06.2019 15:37
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Eksik bölgelere takviye yaparak iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar rotayı yerli oyunculara çevirdi.
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Bein Sports'un haberine göre; eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda resmi açıklmamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
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