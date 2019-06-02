Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı! - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon için kadro çalışmaları başladı. Fatih Terim'in isteğiyle kadroya yeni isimler dahil edilecek. İşte detaylar...
2 Haziran 2019 Pazar 15:30 Güncelleme: 02.06.2019 15:37
Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı!

Gelecek sezon 3 kulvarda da başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer harekatı başladı.

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Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı!

Eksik bölgelere takviye yaparak iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar rotayı yerli oyunculara çevirdi.

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Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı!

Emre Akbaba'nın sakatlığı sebebiyle orta alana takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılırken hedefteki isimlerden birinin Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz olduğu belirtildi.

Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı!

Sol açık, 10 numara ve orta alanda forma giyebilen 30 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilirken sağ bek için en kuvvetli aday ise Şener Özbayraklı.

Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı!

Bein Sports'un haberine göre; eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda resmi açıklmamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı!

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1 yıl daha kontratı bulunan Taylan Antalyalı'nın da Galatasaray'ın listesinde olduğu gelen haberler arasında.

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