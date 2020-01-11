Galatasaray transferde coştu! Falcao'nun yanına o isim geliyor...

Galatasaray transferde durmak bilmiyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek istiyor. Sağ ve sol kanattan sonra, forvet hattının da yaş ortalamasını geri çekmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, yıldız santrforu kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim, Radamel Falcao ile o ismin birbirlerini tamamlayacaklarını düşünüyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri