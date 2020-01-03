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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü...
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrasında moralleri yükselten Cimbom, rotayı eksik olan bölgelere çevirdi... Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdürrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde planlarını yapan Cimbom, bir çok isimle imza aşamasına geldi... İşte Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı o golcü ve transfere dair tüm ayrıntılar! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
3 Ocak 2020 Cuma 15:31
Güncelleme: 03.01.2020 17:18
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Galatasaray, Süper Lig'in 17. ve kapanış haftasında Antalyaspor'u evinde 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, bu karşılaşmanın ardından ara transfer toplandı ve eksik bölgeleri tespit ederek yerlerine gelecek yeni isimleri belirledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'e verdiği raporda özellikle "Başarıya aç oyuncuları" kadrosunda görmek istediği ve menajer zorlamalarından ziyade kendi istediği oyuncularla anlaşılması gerektiğini ifade etti..
Bu hususta Galatasaray'da gündeme gelen isimler şu şekilde yer aldı;
ANDONE YERİNE OKAKA
Teknik direktör Fatih Terim'in, şok sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Udinese'de oynayan Okaka'nın kiralanmasını istediği öğrenildi.
Udinese'de mutsuz olduğu öğrenilen Okaka'nın Galatasaray'ın ilgisinden haberdar olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı. Bu oyuncu için kiralama teklifi yapılacak..
UMUT EL YAKTI
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına daha güçlü girmeyi hedefleyen Galatasaray'da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda sol bek takviyesi için gündeme gelen ilk isim Umut Meraş'tı. Ancak başarılı oyuncuyu kiralamak istemeyen Le Havre 10 milyon euro isteyince görüşmeler dondu.