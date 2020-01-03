Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü...

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrasında moralleri yükselten Cimbom, rotayı eksik olan bölgelere çevirdi... Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdürrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde planlarını yapan Cimbom, bir çok isimle imza aşamasına geldi... İşte Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı o golcü ve transfere dair tüm ayrıntılar! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

3 Ocak 2020 Cuma 15:31 Güncelleme: 03.01.2020 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





