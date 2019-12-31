Galatasaray atağa kalktı! Fatih Terim Mourinho’dan o yıldızı istedi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray atağa kalktı! Fatih Terim Mourinho’dan o yıldızı istedi

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Fatih Terim'in çok yakın arkadaş olduğu Tottenham menajeri Mourinho ile görüşerek yıldız oyuncuyu istediği ortaya çıktı. Galatasaray, yıldız futbolcu ile de temas sağladı. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

31 Aralık 2019 Salı 07:41 Güncelleme: 31.12.2019 07:41
Galatasaray atağa kalktı! Fatih Terim Mourinho’dan o yıldızı istedi

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği performansı sergileyemedi.

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Galatasaray atağa kalktı! Fatih Terim Mourinho’dan o yıldızı istedi

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

Galatasaray atağa kalktı! Fatih Terim Mourinho’dan o yıldızı istedi

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Galatasaray atağa kalktı! Fatih Terim Mourinho’dan o yıldızı istedi

Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Terim, ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakmıştı.

Galatasaray atağa kalktı! Fatih Terim Mourinho’dan o yıldızı istedi

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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