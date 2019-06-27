Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray o iki ismin peşinde!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray teknik patron Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı ve transfer sezonunun gözde isimlerinden biri olan Vedat Muriç'te imzaya çok yakın. Dört koldan transfer harekatını sürdüren Galatasaray, bazı isimler için eski futbolcularından yardım alacak. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

27 Haziran 2019 Perşembe 08:03 Güncelleme: 27.06.2019 08:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





