Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray o iki ismin peşinde! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray o iki ismin peşinde!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray teknik patron Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı ve transfer sezonunun gözde isimlerinden biri olan Vedat Muriç'te imzaya çok yakın. Dört koldan transfer harekatını sürdüren Galatasaray, bazı isimler için eski futbolcularından yardım alacak. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
27 Haziran 2019 Perşembe 08:03 Güncelleme: 27.06.2019 08:03
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a o iki ismin peşinde!
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a o iki ismin peşinde!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a o iki ismin peşinde!
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a o iki ismin peşinde!

Fatih Terim liderliğinde girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar ilk olarak takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırıp, transferde daha rahat bir şekilde hareket etmek istiyor.

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a o iki ismin peşinde!
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a o iki ismin peşinde!

Son 2 sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başaran sarı-kırmızılılar, 3. senede ligi lider bitirip şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemiyor.

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a o iki ismin peşinde!
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a o iki ismin peşinde!

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, takıma direkt katkı sağlayabilecek isimleri kadrosuna katıp önüne bakmak istiyor.

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a o iki ismin peşinde!
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a o iki ismin peşinde!

Vedat Muriç, Ryan Babel, Şener Özbayraklı gibi isimlerle imzaya çok yakın olan Aslan'da bu isimlerin yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

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