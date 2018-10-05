Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!

GALATASARAY TEKRAR SAVUNMA YAPACAK MI?

UEFA'nın aldığı bu karar, aslında sürecin de baştan işlemesine neden olacak. Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, bir kez daha savunma verecek. UEFA ile tekrar oturulacak, bir kez daha anlatılacak, İstanbul - Nyon trafiği de tekrar başlayacak. Yapılacak incelemenin ardından verilen karar onaylanacak ya da yeni süreç başlayacak.