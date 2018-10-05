Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!
UEFA'NIN BU KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
UEFA'da Finansal Fair Play ile ilgili iki farklı kurul var. Galatasaray'ın yaptığı anlaşmanın altında da imzası bulunan Kontrol Kurulu Başkanı, aynı zamanda bir üst kurulda da yer alıyor. Şu anda üst kurul, verilen kararın tekrar incelenmesini onayladı. Aslında, Galatasaray'ın UEFA kararı 2 ay önce tekrar incelemek üzere Araştırma Komisyonu'na gönderilmişti. Bugün yapılan açıklama, tekrar incelenmesinin onaylanması anlamına geliyor.
UEFA NEDEN TEKRAR İNCELEME KARARI ALDI?
UEFA, tekrar yapılan inceleme sonucunda -büyük ihtimalle - Galatasaray'ın finansal raporlarında bir hata, doğru olmadığını düşündüğü bir veri ya da inanmadığı bir öngörüye rastladı. UEFA'nın üst kurul tarafından yapılan tekrar inceleme sonrasında Galatasaray'ın gelir kalemlerinde belirttiği rakamların gerçekçi olmadığı sonucuna vardığı da kaydediliyor.
GALATASARAY TEKRAR SAVUNMA YAPACAK MI?
UEFA'nın aldığı bu karar, aslında sürecin de baştan işlemesine neden olacak. Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, bir kez daha savunma verecek. UEFA ile tekrar oturulacak, bir kez daha anlatılacak, İstanbul - Nyon trafiği de tekrar başlayacak. Yapılacak incelemenin ardından verilen karar onaylanacak ya da yeni süreç başlayacak.