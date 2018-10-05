Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!

    5 Ekim 2018 Cuma, 19:32:23 Güncelleme: 19:34:28
    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!
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    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!

    UEFA'nın Galatasaray için yeniden inceleme kararı alması, yanında birçok soru işaretini de yanında getirdi. Galatasaray'a UEFA'dan yeni bir ceza gelebilir mi? İşte UEFA'nın yaptığı açıklamanın ardından akıllara gelen 8 sorunun cevabı;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!
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    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!

    UEFA'NIN BU KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
    UEFA'da Finansal Fair Play ile ilgili iki farklı kurul var. Galatasaray'ın yaptığı anlaşmanın altında da imzası bulunan Kontrol Kurulu Başkanı, aynı zamanda bir üst kurulda da yer alıyor. Şu anda üst kurul, verilen kararın tekrar incelenmesini onayladı. Aslında, Galatasaray'ın UEFA kararı 2 ay önce tekrar incelemek üzere Araştırma Komisyonu'na gönderilmişti. Bugün yapılan açıklama, tekrar incelenmesinin onaylanması anlamına geliyor.

    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!
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    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!

    UEFA NEDEN TEKRAR İNCELEME KARARI ALDI?
    UEFA, tekrar yapılan inceleme sonucunda -büyük ihtimalle - Galatasaray'ın finansal raporlarında bir hata, doğru olmadığını düşündüğü bir veri ya da inanmadığı bir öngörüye rastladı. UEFA'nın üst kurul tarafından yapılan tekrar inceleme sonrasında Galatasaray'ın gelir kalemlerinde belirttiği rakamların gerçekçi olmadığı sonucuna vardığı da kaydediliyor.

    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!
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    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!

    GALATASARAY TEKRAR SAVUNMA YAPACAK MI?
    UEFA'nın aldığı bu karar, aslında sürecin de baştan işlemesine neden olacak. Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, bir kez daha savunma verecek. UEFA ile tekrar oturulacak, bir kez daha anlatılacak, İstanbul - Nyon trafiği de tekrar başlayacak. Yapılacak incelemenin ardından verilen karar onaylanacak ya da yeni süreç başlayacak.

    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!
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    Galatasaray tekrar UEFA kıskacında! İşte 8 kritik soru 8 kritik cevap!

    BU SEZON AVRUPA'DAN MEN GELEBİLİR Mİ?
    Galatasaray, UEFA'dan halihazırda Şampiyonlar Ligi katılım belgesi aldığı için bu sezon bir men tehlikesi söz konusu değil.

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