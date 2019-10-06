Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük pişmanlığı! Martin Linnes...

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak son 3 haftada 3 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim alınan bu kötü sonuçların ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder. Böyle lakayıt, vurdumduymaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'da futbolcuların gözle görülen performans düşüklükleri Terim'in Linnes ile ilgili verdiği karar sonrasında pişmanlık yaşamasına neden oldu.

6 Ekim 2019 Pazar 13:52 Güncelleme: 06.10.2019 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





