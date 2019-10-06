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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük pişmanlığı! Martin Linnes...
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak son 3 haftada 3 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim alınan bu kötü sonuçların ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder. Böyle lakayıt, vurdumduymaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'da futbolcuların gözle görülen performans düşüklükleri Terim'in Linnes ile ilgili verdiği karar sonrasında pişmanlık yaşamasına neden oldu.
6 Ekim 2019 Pazar 13:52
Güncelleme: 06.10.2019 14:40
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası söylediği sözlerle adeta Martin Linnes pişmanlığını dile getirdi.
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Deneyimli teknik adam, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder. Böyle lakayıt, vurdumduymaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder.
Biraz fazla uzadı bu iş. Eleştiriler olabilir. İtirazımız yok. Bazı tercihlerimiz mecburiyetten ötürüydü. Benim seçimim öyleydi. Ben de hata yapmış olabilirim, ben de insanım." ifadelerini kullandı.
Özellikle, 'Galibiyeti isteyen' oyuncular üzerinde durduğunu belirten Fatih Terim, mecburiyetten ötürü Martin Linnes'in sözleşmesinin askıya alınması kararını vermişti.
Galatasaray'da oynadığı süre boyunca profesyonelliği, iş ahlakı ve her maç elinden geleni vermesiyle öne çıkan Martin Linnes'e Fatih Terim'in direktifiyle zam yapılmış ve yeni sözleşme imzalanmıştı.