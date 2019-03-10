Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Diagne hamlesi!

SENİN KALİTENE GÜVENİYORUM

Terim Diagne'ye ayrıca, "Senin kalitene güveniyorum. Bu konuda sıkıntı yok. Kalan 10 haftada her şeyimizi ortaya koyacağız. Sen de bu süreçte bizim en önemli kozlarımızdan biri olacaksın" ifadesini kulandı.