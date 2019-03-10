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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Diagne hamlesi!
Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Geride kalan maçlarda yararlanamadığı golcü oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim, takıma da Diagne için özel bir görev verdi. İşte Galatasaray'da Diagne konusunda yaşananlar...
10 Mart 2019 Pazar 10:56
Güncelleme: 10.03.2019 11:10
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Galatasaray'ın 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma dahil ettiği Diagne konusunda önemli adımlar atılıyor. Antalyaspor maçı öncesi hem Diagne ile hem de takımla toplatı yapan Terim, Senegalli yıldızın yeniden performansını yakalaması için bütün imkanları seferber etti.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı öncesinde Diagne ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca Kasımpaşa forması altında ilk yarıda 20 gol atan Senegalli golcüye, "Baskı altına girecek bir durum yok. Rahat ol ve sana olan güvenimi kaybetmediğimi bil" diye konuştu.
ANTALYA PATLAMA MAÇI OLABİLİR
Terim Antalyaspor maçıyla ilgili olarak da, "Bundan sonra her maçımızı final havasında oynayacağız. Antalya maçında patlama yapacağına inanıyorum. Bu maç senin için dönüm noktası olabilir" dedi.
SENİN KALİTENE GÜVENİYORUM
Terim Diagne'ye ayrıca, "Senin kalitene güveniyorum. Bu konuda sıkıntı yok. Kalan 10 haftada her şeyimizi ortaya koyacağız. Sen de bu süreçte bizim en önemli kozlarımızdan biri olacaksın" ifadesini kulandı.
Ardından takımla bir görüşme gerçekleştiren Terim, Diagne'yi ceza alanı içinde daha fazla topla buluşturması talimatını verdi.