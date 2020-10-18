Galeri Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli'ye tepki! "Bu yaptığınız ayıp"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli'ye tepki! "Bu yaptığınız ayıp"

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin takımda kalması büyük bir kriz yarattı. İki futbolcunun kulübü FIFA'ya şikayet etmesi bardağı taşıran son damla olurken, Mustafa Cengiz'den sonra Fatih Terim'in de devreye girdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının Belhanda ve Feghouli ile yaptığı özel görüşmede iki oyuncuya büyük tepki gösterdiği ortaya çıktı. İşte flaş görüşmede Terim'in söylemiş olduğu sözler...