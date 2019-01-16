Galatasaray Tarık Çamdalın sözleşmesini feshetti!

Galatasaray Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshetti!
Galatasaray, uzun süredir yollarını ayırmak için uğraştığı Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Tarık, 2014-2015 sezonunun başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Eskişehirspor'dan transfer edilmişti.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 14:27:14
Güncelleme: 15:07:10
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Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
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"Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TARIK ÇAMDAL KİMDİR?
24 Mart 1991 yılında Almanya'da doğan Tarık Çamdal, kariyerine 1860 Münih altyapısında başladı.
27 yaşındaki sağ bek, 2011 yılında 1860 Münih'ten Eskişehirspor'a 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Eskişehirspor'da gösterdiği başarılı performansla Galatasaray'ın dikkatini çeken Tarık, 2014 yılında 4,75 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.