Galatasaray Tarık Çamdalın sözleşmesini feshetti!

Galatasaray, uzun süredir yollarını ayırmak için uğraştığı Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Tarık, 2014-2015 sezonunun başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Eskişehirspor'dan transfer edilmişti.