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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaray tarihi fırsatı kaçırdı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu ve gruptaki ilk iki maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Yediği golün ardından oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan sarı kırmızılı ekip, maç sonrasında taraftarlarının alkışını toplamayı başarmasına karşın tarihi fırsatı bir kez daha tepti.

2 Ekim 2019 Çarşamba 09:15
Galatasaray tarihi fırsatı kaçırdı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) evinde 1-0 yenildi.

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Galatasaray tarihi fırsatı kaçırdı!

Rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.

Galatasaray tarihi fırsatı kaçırdı!

İkinci yarının başında kalesinde golü gören Galatasaray, 15 dakikalık baskısında Radamel Falcao ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Uzatma bölümüde yine baskı kuran Galatasaray, istediği sonucu alamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray tarihi fırsatı kaçırdı!

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Grubun birinci maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir puanda kaldı.

Galatasaray tarihi fırsatı kaçırdı!

Gruptaki ilk maçta Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG ise Galatasaray'a da üstünlük sağlayarak puanını 6'ya çıkardı.

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