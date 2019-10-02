Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu ve gruptaki ilk iki maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Yediği golün ardından oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan sarı kırmızılı ekip, maç sonrasında taraftarlarının alkışını toplamayı başarmasına karşın tarihi fırsatı bir kez daha tepti.
2 Ekim 2019 Çarşamba 09:15
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) evinde 1-0 yenildi.
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Rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.
İkinci yarının başında kalesinde golü gören Galatasaray, 15 dakikalık baskısında RadamelFalcao ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Uzatma bölümüde yine baskı kuran Galatasaray, istediği sonucu alamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Grubun birinci maçında Belçika temsilcisi ClubBrugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir puanda kaldı.
Gruptaki ilk maçta RealMadrid'i 3-0 mağlup eden PSG ise Galatasaray'a da üstünlük sağlayarak puanını 6'ya çıkardı.