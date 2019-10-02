Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu ve gruptaki ilk iki maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Yediği golün ardından oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan sarı kırmızılı ekip, maç sonrasında taraftarlarının alkışını toplamayı başarmasına karşın tarihi fırsatı bir kez daha tepti.