Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi'

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geldi. Her iki takımın da 3 puan için sahaya çıktığı mücadeleyi Beşiktaş, Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray cephesinde teknik direktör Fatih Terim sahaya sürdüğü ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı durumuna geldi. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar Terim'e büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

27 Ekim 2019 Pazar 21:15 Güncelleme: 27.10.2019 21:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





