Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi'

Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi'

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geldi. Her iki takımın da 3 puan için sahaya çıktığı mücadeleyi Beşiktaş, Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray cephesinde teknik direktör Fatih Terim sahaya sürdüğü ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı durumuna geldi. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar Terim'e büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
27 Ekim 2019 Pazar 21:15 Güncelleme: 27.10.2019 21:15
Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi'
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Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi'
Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi'
Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi'
Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi'
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